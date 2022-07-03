شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواجه شبح الغياب عن الأهلي فى مباراة الجونة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه ياسر إبراهيم مدافع الأهلي شبح الغياب عن فريقه فى مباراة الجونة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة بتروجت أمس بكأس مصر، وغادر ياسر إبراهيم فى الدقيقة 79 من المباراة وشارك أيمن أشرف بدلاً منه.

واشتكى ياسر إبراهيم من شد فى العضلة الأمامية وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه من التدريبات الجماعية، لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون خارج حسابات الجهاز الفني الجديد لمباراة الجونة.

وفاز الأهلي على بتروجت بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، السبت، بإستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر. ويستعد الأهلي لمباراة الجونة الثلاثاء المقبل فى الدوري الممتاز.