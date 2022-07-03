شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم ينتظر حسم وجهته المقبلة لتحديد موعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، حسم وجهته المقبلة، خاصة بعدما تلقى اللاعب عروضا من أندية بالدوري المغربي والسعودى، للانضمام لأحد الأندية فى الميركاتو الصيفى نظرًا لانتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

ولم يُجدد مسئولو الزمالك عقد محمد أوناجم ليرحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء "مجانًا" بنهاية الموسم الجارى، دون حاجة لموافقة الزمالك نظرًا لانتهاء التعاقد بين الطرفين.

وينتظر أوناجم تحديد وجهته المقبلة بشكل رسمي، والاستقرار على النادى الذى سينضم له، لاسيما أن فريق الوداد المغربي يعد الأقرب لاستعادة اللاعب، ومن بعدها يحدد أوناجم موعد رحيله عن صفوف الفارس الأبيض.

فى سياق متصل، استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عودة أوناجم لمركز الوسط مرة أخرى ليكون احتياطى استراتيجى فى ظل غياب سيف فاروق جعفر للإصابة بعدما أصبح سيف فاروق أحد البدائل الاستراتيجية المميزة في الزمالك مع يوسف أسامة نبيه.

وتعرض سيف جعفر لاعب وسط الفريق، لإصابة قوية في ذراعه، خلال مباراة سيراميكا، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أنه قام بعمل "جبيرة" للاعب ، وسيتم لاحقا تحديد إذا كان اللاعب سيستمر في العلاج التحفظي من خلال "الجبيرة" التي تم عملها له، أو اللجوء لتدخل جراحي من خلال تثبيت الكسر بواسطة المسامير أو الشرائح.