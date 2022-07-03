شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف محمد رزق لاعب الجونة مباراة واحدة بعد الطرد أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمد رزق لاعب الجونة مباراة واحدة بعد حصوله على الطرد للإنذار الثانى فى مباراة فريقه الأخيرة بكأس مصر أمام المقاولون العرب.

وتأهل فريق المقاولون العرب إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل بدور الـ16 والتي أقيم على استاد الجبل الأخضر.

وجاءت أهداف المقاولون العرب عن طريقى الثنائى لويس إدوارد في الدقيقة 62، بينما عزز عمر بسام بالهدف الثانى بالدقيقة 72.

ويستعد فريق الجونة لمواجهة الأهلى بالدورى العام يوم الثلاثاء المقبل بالغردقة، ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .