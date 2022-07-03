شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد تحصد ذهبية جديدة لمصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت نعمة سعيد ذهبية الخطف لوزن 71 كجم بعد رفع 101 كجم بمنافسات رفع الأثقال لتحصد ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 35 ميدالية بينهم 8 ذهب و11 فضه و16 برونز.

على صعيد متصل ،غادر مدينة وهران بالجزائر فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى بعد انتهاء مشاركاتها فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والتى تختتم بعد غد الثلاثاء.

وكان قد غادر منتخبات المصارعة والقوس والسهم وباقي منتخب الكاراتيه ورفع الأثقال التى انتهت مشاركتها، والتنس الأرضي والملاكمة وكرة السلة 3x3، وذلك بعد نهاية منافستها بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وأنهى مسؤولو اللجنة الأولمبية إجراءات سفر اللاعبين من مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران، وتواجد أسامة صادق مسؤول العلاقات العامة لإنهاء الإجراءات مع البعثة والمغادرة عائدين للقاهرة.

وتصل الطائرة الخاصة التى تقل اللاعبين فى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.