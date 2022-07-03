شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أنجولا والسنغال والكونغو والمغرب لخوض معسكر بالقاهرة استعدادا لأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الألفى مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو الجارى عن وصول منتخبات أنجولا والسنغال والكونغو والمغرب لخوض معسكر مغلق بالقاهرة إستعدادا للبطولة.

وقال الألفى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن اللجنة المنظمة بصدد ترتيب لقاءات وديه لهذه المنتخبات مع منتخبات الشباب و الناشئين وفقا لطلبهم .

أعلن اتحاد كرة اليد، بشكل رسمى، عن الحضور الجماهيرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر شهر يوليو المقبل، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وأكد محمد الألفي مدير البطولة مسبقا، أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعا مهما، تم خلاله مناقشة ملف التذاكر، وسيكون الحد الأقصى لحضور الجمهور في صالة حسن مصطفى 4500 مشجع، وفي صالة أكتوبر الدولية 2000 مشجع.

وأضاف الألفي، "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أسعار التذاكر وآلية الحجز لحضور الجمهور مباريات البطولة".

يشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد