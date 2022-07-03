شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسام حسن يحذر لاعبى المصرى من السقوط أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج.
كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.
كواليس غرفة الملابس اليوم عن حسام حسن، خلال فترة قيادته للمصرى البورسعيدى في ولايته الأولى، حيث واجه نجوم المستقبل والذى كان قد تعادل فى الجولة الماضية أمام الزمالك 1/1، ولذلك كان حسام حسن يخشى كثيراً من ضياع نقاط أمامه، لأن الموقف المصرى كان متأزما، فقرر حسام حسن شحن لاعبيه بقوة قبل المباراة حتى نجح المصرى فى التقدم بالشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، وفى غرفة الملابس بدأ لاعبو المصرى الاحتفال بالفوز ليفاجأوا بالعميد يقول لهم نصاً: "أنتو فرحانين بأية؟.. احنا هنخسر الماتش ده وافتكروا كلامي".
وكادت نبوءة العميد تتحقق وانتفض النجوم فى الشوط الثانى وأحرز ثلاثة أهداف وأحرز المصرى هدفا واحدا لتصبح النتيجة 4/3 لصالح المصرى، وفى الدقائق الأخيرة أهدر صلاح أمين هدفا والمرمى خالٍ لصالح النجوم كان كفيلا بمعادلة النتيجة لترد بهدف للمصرى وتصبح النتيجة 5/3 ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، وقام حسام حسن بعقاب اللاعبين بعدم صرف مكافأة الفوز.