شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات حاسمة تنتظر الإسماعيلى فى شهر يوليو.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى، خلال شهر يوليو الجارى، مباريات حاسمة سواء فى صراعه المحتدم للنجاة من الهبوط فى بطولة الدوري أو سعيه للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة التى وصل لنصف النهائي فى منافساتها.

ويواجه الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، نظيره غزل المحلة فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وحسم التعادل الإيجابي آخر مباراة جمعتهما في الدوري الأسبوع الماضي.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويسعى حمزة الجمل لإعادة الدراويش لسكة الانتصارات وحجز بطاقة العبور لنهائي كأس الرابطة في محاولة للتتويج باللقب، بعد فترة كبيرة من الغياب عن منصات التتويج، متسلحا بعودة عماد حمدي نجم الوسط العائد من الإصابة

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات .