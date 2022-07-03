شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة وصول عرض بلجيكى للأهلى لضم أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمى من نادى إندرلخت البلجيكي للحصول على خدمات المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق. وقال مصدر في الأهلي، إن النادى لم يتلق، حتى الأن، أى عروض من إندرلخت لضم اللاعب المالى، موضحاً أن النادي البلجيكى طلب ضم ديانج الصيف الماضى ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يمكن أن يرفض عرضاً قبل وصوله بشكل رسمى، فلابد من وصول العرض ثم البت فيه ودراسته من جميع النواحى واتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب.

ورغم أن الأهلي لا يرغب فى التفريط فى ديانج بسبب حاجة الفريق لجهوده باعتباره عنصرا مهما فى وسط الفريق، إلا أن النادي سينظر فى أى عرض رسمى للبت فيه إذا وصل النادى بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بعدة عروض الفترة الماضية من أندية أوروبية فى تركيا وفرنسا والخليج، وأنتقل ديانج للأهلي من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.