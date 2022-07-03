شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد مطالبته بمستحقات صفقة مصطفى فتحى من التعاون.. ويهدد بالتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة نادى الزمالك خطابًا جديدًا لنادى التعاون السعودى للمطالبة بسداد باقى قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحى لصفوف الفريق السعودي فى يناير الماضي، حيث انتقل اللاعب للتعاون السعودى فى يناير الماضي مقابل مليون دولار، وسدد الفريق السعودى 600 ألف دولار فقط من قيمة الصفقة، ويتبقى للزمالك 400 ألف دولار.

وهدد مسئولو الزمالك بتصعيد أزمة تأخر التعاون فى سداد باقي قيمة الصفقة، عن طريق مخاطبة اتحاد الكرة السعودى الذى يقوم بدوره ويجبر الأندية على السداد حتى لا يتعرضوا لإيقاف القيد.

ويرغب الزمالك فى الحصول علي باقي قيمة الصفقة حتي ينعش خزينته قبل حلول موعد الميركاتو الصيفي، والذي ينوي مسئولو الفريق الأبيض إبرام العديد من الصفقات لتدعيم الفريق وتعويض فترتى إيقاف القيد فى الموسم الحالي.

وكان مصدر مطلع بنادي الزمالك كشف أن الإدارة لا تمانع عودة مصطفي فتحي لصفوف الزمالك فى الموسم الجديد، على أن تتم المفاوضات مع إدارة النادى السعودى وحسم كافة الأمور فى حال وجود رغبة متبادلة بين جميع الأطراف.