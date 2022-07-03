شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول الوفود المشاركة فى بطولة العالم للسلاح 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير الميدانى، عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح ومدير بطولة العالم التى تستضيفها مصر يوليو الجارى، عن بدءً وصول الوفود المشاركة بدءا من يوم 11 من الشهر الجارى.

وأكدت 100 دولة مشاركتها ببطولة العالم للسلاح، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو المقبل فى الأربع صالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام بطولة العالم فى الثلاث أسلحة سيف وسيف مبارزة وشيش للرجال والسيدات والفرق، ولا يزال التسجيل مفتوح للدول.

وضمت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها كلا من: الجزائر والأرجنتين وأرمينيا و أروبا واستراليا والنمسا والبرازيل وأذربيجان والبحرين و باربادوس وبلجيكا وبلغاريا والكاميرون وكندا وتشيلي والصين والصين تايبيه وكولومبيا وكوستاريكا وساحل العاج وكرواتيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك و جمهورية الدومينيكان و الاكوادور واستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وبريطانيا وهايتي والمجر وهونج كونج والهند وإيران وإسرائيل وايرلندا وإيطاليا وجامايكا والأردن واليابان وكازاخستان وكينيا وكوريا والكويت و قيرغيزستان ولبنان وليبيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالي وموريشيوس وماليزيا والمكسيك ومولدوفا ومنغوليا والمغرب وناميبيا ونيبال وهولاندا ونيوزيلاند وبانما وبيرو والفلبين والبرتغال وبورتوريكو وبولندا ورومانيا ورواندا والسعودية والسنغال وصربيا وسنغافورة وسوريا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا وجنوب افريقيا والسويد وسويسرا وتونس وتركيا وتايوان وطاجيكستان والإمارات وأوكرانيا وأوروجواي والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان وفنزويلا وفيتنام وجزر فيرجن.

وكان عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد كشف من قبل عن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبطولة.

جديرًا بالذكر أن هذه البطولة هي أول بطولة عالم للسلاح للرجال والسيدات بعد نسخة عام 2019 والتي اقيمت بالمجر ولم تستطع مصر حتى الآن التتويج بميدالية في بطولات العالم للكبار.