شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الطائرة والجودو والطاولة تغادر الجزائر بعد انتهاء المشاركة بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مدينة وهران بالجزائر فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى بعد انتهاء مشاركاتها فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والتى تختتم بعد غد الثلاثاء.

وكان قد غادر منتخبات المصارعة والقوس والسهم وباقي منتخب الكاراتيه ورفع الأثقال التى انتهت مشاركتها، والتنس الأرضي والملاكمة وكرة السلة 3x3، وذلك بعد نهاية منافستها بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وأنهى مسؤولو اللجنة الأولمبية إجراءات سفر اللاعبين من مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران، وتواجد أسامة صادق مسؤول العلاقات العامة لإنهاء الإجراءات مع البعثة والمغادرة عائدين للقاهرة.

وتصل الطائرة الخاصة التى تقل اللاعبين فى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.