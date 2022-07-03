شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لن نستفيد من تجديد محمد صلاح لليفربول وننتظر زيارته للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، حقيقة استفادة المقاولون العرب مادياً من النجم المصرى محمد صلاح، لاعب المقاولون السابق ونجم ليفربول ومنتخب مصر، والذى جدد تعاقده مع ليفربول مؤخراً حتى عام 2025.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "لن نستفيد من تجديد عقد صلاح، والاستفادة الوحيدة للمقاولون حينما ينتقل صلاح لفريق آخر، ونتمنى له مواصلة التألق فى أى مكان، هو نموذج نفتخر به ونتمنى أن يكون لدينا الكثير من المحترفين مثل محمد صلاح، وننتظر زيارته للنادى مثلما فعل النى".

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن ارتباط اسم نادى المقاولون العرب بنجومه وأبنائه الذين يعملون على تشريف ناديهم وبلدهم مصر أمر يدعو للفخر.

وأضاف فتحي أن حرص الننى على التواجد وفتح حوار مع الناشئين بالنادى أمر فى غاية الأهمية، ويؤكد رغبته فى نقل تجربته وخبراته للناشئين الصغار، باعتباره رمزاً كبيراً للكرة المصرية وسفيراً فوق العادة فى الملاعب الأوروبية.

وشدد عضو مجلس المقاولون أن الرسائل التي قدمها النني مفتاح النجاح للكثير من المواهب الصاعدة خاصة حديثه عن العمل الجاد لتحقيق الأحلام وعدم الاستسلام لأى صعوبات.