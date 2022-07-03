شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مصطفى معوض لاعب بتروجت بعدما نال إعجاب سواريز مدرب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف مصطفى معوض، لاعب بتروجت، الأنظار عقب مباراة فريقه أمام الأهلي أمس، السبت، فى نصف نهائي كأس مصر، ليس فقط بسبب مستواه لكن بسبب حديث البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للأهلي عنه.

وأشاد المدرب البرتغالي الجديد للأهلي بلاعب بتروجت عقب المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وأكد مصطفى معوض، فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن سواريز حرص على التواصل معه فى "ممر" ملعب استاد القاهرة، وأكد له إعجابه بمستواه فى المباراة، وأنه سيقوم بمتابعته الفترة المقبلة. أما المدرب البرتغالي فقد رفض سواريز التعليق على الحوار الذى دار بينه وبين اللاعب.

نرصد فى السطور التالية أهم 7 معلومات عن مصطفى معوض..

1_يبلغ 25 عاماً حيث إنه من مواليد 7 إبريل عام 1997

2_يلعب فى مركزي خط الوسط المدافع والمساك

3_وّلد مصطفى فى مدينة المنصورة

4_بدأ فى قطاع الناشئين بنادى بتروجت.

5_انضم للفريق الأول بنادى بتروجت فى صيف 2017

6_انتقل لفريق السويس في يوليو 2018 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قبل أن يعود للفريق البترولي فى يناير 2019.

7_انضم مصطفى معوض للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية.



لاعب بتروجت مصطفى معوض



مصطفى معوض 1



مصطفى معوض لاعب بتروجت 1



مصطفى معوض لاعب بتروجت



مصطفى معوض لاعب فريق بتروجت



مصطفى معوض