شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بلح مهاجم المصرى يواصل التأهيل بعد جراحة الصليبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد بلح، مهاجم النادي المصري، مرحلة العلاج التأهيلي للتعافى من إصابة الرباط الصليبي، والتى تعرض لها المهاجم الفلسطيني خلال مشاركته فى تدريبات الفريق البورسعيدي قبل فترة.

وأجرى الفلسطيني محمد بلح، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، على خلفية الإصابة التى تعرض لها خلال أحد تدريبات الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب.



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يبحث مسؤولو النادي المصرى عن حلول ودية خلال الأيام المقبلة مع نظرائهم بنادى الوداد المغربي لحل أزمة المستحقات المتأخرة لكازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك بعد العقوبة التى تم توقيعها على النادى بإيقاف القيد الموسم المقبل.

وأكد مصدر بالنادي المصري، أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادي المصري، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادي كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدي السابق، حيث كان الوداد المغربي قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتي تتخطى2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري كلف الخبير القانوني نصر عزام بمتابعة القضية للاستئناف على الحكم، تحت إشراف سمير حلبية رئيس النادي، وعلي الطرابيلي أمين الصندوق.

من جهته كشف عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية بخصوص وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل.