الامارات | كوليبالي معروض على برشلونة بهذا المبلغ الصادم

شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالي معروض على برشلونة بهذا المبلغ الصادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي معروض على برشلونة مقابل 20 مليون يورو وهو مبلغ زهيد مقارنة بإمكانات اللاعب، على حد وصف الصحيفة.

ويعتبر كوليبالي (31 عاما) أحد أبرز المدافعين في العالم في وقت يعاني برشلونة الأمرين في الخط الخلفي خلال المواسم الأخيرة.

وقالت الصحيفة أن نابولي يسعى لبيع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الحالية بدلا من رحيله مجانا الصيف المقبل موعد انتهاء عقده مع النادي.

ويسعى المدافع صاحب الخبرات الكبيرة إلى خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، بعد أن لعب لميتز الفرنسي وجنك البلجيكي ثم نابولي الذي انتقل له عام 2014.

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