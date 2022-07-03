الامارات | المصري أحمد عمر يقود سلة الشارقة خلفاً لعبد الحميد

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري أحمد عمر يقود سلة الشارقة خلفاً لعبد الحميد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضية، عن تعاقدها مع المدرب المصري أحمد عمر، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الجديد 2022-2023، خلفاً للمدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم.

وتعد سلة الشارقة المحطة الخامسة في مسيرة المدرب المصري أحمد عمر مع اندية الدولة الممتدة لـ 17 عاماً، استهلها بتدريب فريق نادي الشباب (سابقاً)، ومن ثم الانتقال إلى الوصل عام 2017، واتبعها بالقيادة الفنية لسلة النصر في أبريل من عام 2019، وأخرها الموسم الماضي مع شباب الأهلي.

ونجح عمر في قيادة الأندية التي أشرف على تدريبها في تحقيق 20 لقب بطولة، 15 منها جاءت بشعار نادي الشباب (سابقاً)، أبرزها الثلاثية التاريخية في 2011 بالفوز بلقبي الدوري والكأس محلياً، بالإضافة إلى بطولة الأندية الخليجية الابطال، ولتواصل إنجازاته مع الوصل بالتتويج في موسم 2017-2018 بلقب كأس رئيس الدولة، ومن ثم الانتقال إلى النصر الذي توجه معه عمر موسم 2019-2020 بكأس نائب رئيس الدولة، وأخرها الموسم الماضي حصده مع شباب الأهلي ثلاثية الموسم بالتتويج بلقب الدوري، وكأسي رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة.

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