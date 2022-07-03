برشلونة يعلن رحيل تراوري ودي يونغ رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

أعلن نادي برشلونة السبت، أن لاعبيه الإسباني الدولي أداما تراوري، والهولندي لوك دي يونغ بصدد مغادرة الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهما.



ويعود تراوري إلى ناديه الأصلي وولفرهامبتون الإنجليزي بعد خمسة أشهر من مغادرته على سبيل الإعارة إلى برشلونة، النادي الذي ترعرع فيه ولعب لصالحه في شبابه.

وفشل تراوري في التسجيل خلال 21 مباراة مع برشلونة، ولم يتمكن من وضع اسمه في التشكيلة الأساسية بشكل ثابت تحت قيادة المدير الفني تشافي هرنانديز.

وفضل برشلونة عدم تفعيل فقرة في العقد تجعل انتقال اللاعب الإسباني دائما مقابل 30 مليون يورو وفقا لتقارير.

أما دي يونغ، فقد لعب لبرشلونة منذ انضمامه على سبيل الإعارة من إشبيلية في بداية الموسم الماضي، وسجل المهاجم الهولندي سبعة أهداف خلال مشاركاته القليلة كاحتياطي.

وقال إشبيلية السبت إنه وافق على إعادة دي يونغ إلى نادي أيندهوفن الهولندي، حيث لعب قبل الانتقال إلى إشبيلية عام 2019.

ويكافح برشلونة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد بسبب ارتفاع الرواتب والديون الكبيرة.

وهذا الأسبوع، باع برشلونة 10 بالمائة من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني للسنوات الـ25 المقبلة مقابل أكثر من 200 مليون يورو.

وتشير تقارير إلى أن النادي الإسباني مهتم بضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.