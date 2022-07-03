هذا ما قاله ليفاندوفسكي في اجتماعه مع تشافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

شهدت الأيام الماضية اجتماعا بين تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.



النادي الكتالوني دخل في مفاوضات مؤخرا مع نظيره الألماني من أجل الظفر بتوقيع صاحب الـ33 عاما، لكن بطل البوندسليجا رفض كافة العروض المقدمة لضم لاعبه حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي التقى بالمهاجم البولندي في جزيرة إيبيزا الإسبانية أثناء قضاء الثنائي عطلتهما الصيفية مؤخرا.

وأشارت إلى أن الاجتماع دار بين تشافي وليفاندوفسكي في أحد النوادي الشهيرة هناك، حيث أبدى اللاعب رغبته الواضحة في ارتداء قميص البلوجرانا.

وكشفت الصحيفة أيضا عن كلمات أفضل لاعب في العالم لمدرب البارسا، حيث قال له "أريد حقا التدرب معك"، حيث كانت الجلسة ودية وكان يحضرها عائلتا الطرفين.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة، البالغ 40 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية، معلنا تمسكه بلاعبه.

ولم يخف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، رغبة ناديه في ضم هداف الدوريات الأوروبية آخر موسمين، لكنه شدد في الوقت ذاته على احترامه لبايرن ميونخ.

يذكر أن هناك تقارير صحفية ظهرت في الساعات الماضية تفيد باحتمالية تحرك النادي الألماني لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حال تأكد رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه بعض الصحف بطلب رونالدو الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتراضا منه على قلة نشاط ناديه في سوق الانتقالات.