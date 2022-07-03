شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مع التاريخ.. بسنت حميدة تنافس على الذهبية الثانية فى ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "موعد مع التاريخ" تنتظره بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى، حيث تنافس على ذهبية ألعاب القوى فى منافسات سباق 200 متر عدو، بمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى.

وتخوض بسنت حميدة منافسات نهائى سباق الـ 200 متر فى السابعة و 10 دقائق مساء اليوم الأحد.

وسبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية، وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ26 ميدالية بينهم 6 ذهب و6 فضه و13 برونز.

وتسعى بسنت حميدة لتحقيق الذهبية الثانية خلال الدورة الحالية ، والتي تٌعد بسنت هي المفاجأة فيه حتى الان ، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، و لكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات ، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم ، و استعداد فى صربيا .

وكانت بسنت حميدة قد انسحبت ، من منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الفترة من 6 إلى 14 يونيو الماضى فى موريشيوس. وجاء انسحاب بسنت بسبب إصابتها بمزق فى العضلة الضامة، ما جعلها تقرر الانسحاب.