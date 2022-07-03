شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير الكرة بفاركو والإدارى مباراة للاعتراض على حكم لقاء الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو وإدارى الفريق مباراة واحدة، بعدما تعرضا للطرد فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام الاتحاد السكندرى.

وشهدت نهاية الشوط من عمر المباراة اعتراضات كبيرة من لاعبى فاركو بسبب ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم محمد معروف، فيما أشهر معروف الكارت الأحمر لأحد افراد الجهاز الادارى للفريق.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

على صعيد متصل، ينتظم عبد الله بكرى، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى فاركو فى تدريبات فريقه اليوم، الأحد استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، وغاب عبد الله بكرى عن تدريبات الفريق البرتقالى أمس السبت لظروف أسرية.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 13 يوليو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.