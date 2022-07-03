شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب قطر القطرى فى القاهرة لحسم صفقة بدر بانون مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل خلال الأيام القليلة المقبلة مندوب من نادى قطر القطرى من أجل إنهاء صفقة الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين النادي الأهلي ونظيره القطرى من أجل الحصول على خدمات بدر بانون وتمت الموافقة على العرض القطرى من جانب مسئولى القلعة الحمراء.

وجاءت موافقة الاهلى على بيع اللاعب مقابل مليونى و500 ألف دولار، بجانب 500 ألف دولار عبارة عن حوافز ومكافآت خلال مشاركات اللاعب مع النادى القطرى.

ولم يُمانع البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للأهلي فكرة رحيل بانون لأن إدارة النادي أخطرته بأنها أنهت المفاوضات مع نادى قطر خلال الأيام الماضية. ويأتى قرار رحيل بدر بانون بعدما أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برحيل اللاعب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها الفترة الماضية.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا برفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.