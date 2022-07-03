شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ البحث عن طاقم حكام أجنبى لنهائى الكأس بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام، البحث عن طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة كأس مصر موسم 2020 - 2021، والمحدد لها يوم 21 يوليو المقبل.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وصعد الأهلي لملاقاة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 21 يوليو المقبل، حيث صعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان في نصف نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز الاستعداد لمباراة الجونة، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، والتى تقام بالغردقة، بعدما أغلق الجهاز الفني ملف مباراة بتروجت التى أقيمت أمس فى نصف نهائي بطولة كأس مصر .

ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجديد ريكاردو سواريز، فى التجهيز البدني لمباراة الجونة فى ظل ضغط المباريات المتلاحم للفريق محلياً، وهي الأزمة التى تحدث عنها سواريز فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الأهلى الجمعة، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام،وأكد خلاله المدرب الجديد أن تلاحم المباريات بهذا الشكل سيحرمه من تقديم كرة جيدة وأن كان قد شدد على رغبته في تحسّن الأداء تدريجياً وعلاج الأخطاء التى شاهدها في المباريات الماضية.

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهورله ببطولة الدوري، فيما خسر الجونة من ايسترن كومبانى بنفس النتيجة فى أخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .