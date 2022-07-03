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موعد منافسات مصر فى دورة البحر المتوسط اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم الأحد منافساتها في دورة العاب البحر المتوسط، التي تقام بالجزائر،  تستمر حتى 5 يوليو الجارى.

وتخوض اليوم منتخبات الرماية والتايكوندو، والسلاح ورفع الأثقال والفروسية والسلة وألعاب القوى المنافسات في البطولة .

وجاء موعد المنافسات كالتالى ...

الرماية

10:00 عبد العزيز محيلبة وأحمد عزمى

11:00 سحر طلعت وماجى عشماوى

 

التايكوندو

11:00 شهد سامى ، اياد بركات

12:00 أحمد راوى

12:20 أشرقت نبيل

 

رفع الاثقال

11:00 نعمة سعيد ، روفيدا

6:00 كريم كحلة

 

السلاح

2:00 زياد السيسى ، أدهم معتز ،ـ محمد عامر

 

الفروسية

4:00 محمد طاهر ، محمد طارق ، محمد طلعت ، محمد المنجاز ،ـ  محمد وئام

 

العاب القوى

7:15  بسنت حميدة  

السلة

 10:30  منتخب السيدات يلعب على المراكز

11:10 منتخب الرجال يلعب على المراكز

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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