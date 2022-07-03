شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات مصر فى دورة البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم الأحد منافساتها في دورة العاب البحر المتوسط، التي تقام بالجزائر، تستمر حتى 5 يوليو الجارى.

وتخوض اليوم منتخبات الرماية والتايكوندو، والسلاح ورفع الأثقال والفروسية والسلة وألعاب القوى المنافسات في البطولة .

وجاء موعد المنافسات كالتالى ...

الرماية

10:00 عبد العزيز محيلبة وأحمد عزمى

11:00 سحر طلعت وماجى عشماوى

التايكوندو

11:00 شهد سامى ، اياد بركات

12:00 أحمد راوى

12:20 أشرقت نبيل

رفع الاثقال

11:00 نعمة سعيد ، روفيدا

6:00 كريم كحلة

السلاح

2:00 زياد السيسى ، أدهم معتز ،ـ محمد عامر

الفروسية

4:00 محمد طاهر ، محمد طارق ، محمد طلعت ، محمد المنجاز ،ـ محمد وئام

العاب القوى

7:15 بسنت حميدة

السلة

10:30 منتخب السيدات يلعب على المراكز

11:10 منتخب الرجال يلعب على المراكز