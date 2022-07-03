شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات مصر فى دورة البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم الأحد منافساتها في دورة العاب البحر المتوسط، التي تقام بالجزائر، تستمر حتى 5 يوليو الجارى.
وتخوض اليوم منتخبات الرماية والتايكوندو، والسلاح ورفع الأثقال والفروسية والسلة وألعاب القوى المنافسات في البطولة .
وجاء موعد المنافسات كالتالى ...الرماية
10:00 عبد العزيز محيلبة وأحمد عزمى
11:00 سحر طلعت وماجى عشماوى
التايكوندو
11:00 شهد سامى ، اياد بركات
12:00 أحمد راوى
12:20 أشرقت نبيل
رفع الاثقال
11:00 نعمة سعيد ، روفيدا
6:00 كريم كحلة
السلاح
2:00 زياد السيسى ، أدهم معتز ،ـ محمد عامر
الفروسية
4:00 محمد طاهر ، محمد طارق ، محمد طلعت ، محمد المنجاز ،ـ محمد وئام
العاب القوى
7:15 بسنت حميدةالسلة
10:30 منتخب السيدات يلعب على المراكز
11:10 منتخب الرجال يلعب على المراكز