شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات الإسماعيلى تنقل الجماهير للقاهرة لحضور مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد حافلات النادى الإسماعيلى حالياً بالملاعب المفتوحة أمام مقر النادي لاستقبال الجماهير التي ستؤازر الفريق فى مشواره نحو اللقب الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قرر المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق في مباراته ضد غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على نفقته الخاصة.

ويتطلع رئيس الإسماعيلي لتسهيل رحلة السفر أمام الجماهير العاشقة للفريق إيمانا بدورهم الفاعل والمساند والداعم للفريق فى تحفيز اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

ويسعى حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الدراويش، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات وحجز بطاقة العبور لنهائي كأس الرابطة في محاولة للتتويج باللقب، بعد فترة كبيرة من الغياب عن منصات التتويج، متسلحا بعودة عماد حمدي نجم الوسط العائد من الإصابة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات.