شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التجديد مع ليفربول.. محمد صلاح يواصل التدريبات استعدادا للموسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أدائع التدريبات الصباحية، بعد تجديد تعاقده مع ليفربول حتى موسم 2025.

واستعرض صلاح صالة الجيم الخاصة به بالإضافة إلى أدائه بعض التدريبات وصوراً أخرى على الشاطئ.



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)



محمد صلاح (3)



محمد صلاح (4)



محمد صلاح (5)

وينتظر النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، العديد من المباريات مع فريقه خلال شهر يوليو الجارى، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويعود محمد صلاح إلى مدينة ليفربول خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للمشاركة فى المعسكر الإعدادى لفريقه استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد إنهاء الجدل حول تجديد عقده والإعلان عن التمديد بعقد طويل الآمد.

وأعلن ليفربول تجديد عقد صلاح مع الريدز والذى ينتهى في يونيو من العام المقبل 2023، بعد أن أصدربيانا رسميا ذكر فيه، "يسر نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن ليفربول منح محمد صلاح الراتب الأعلى فى تاريخه، بقيمة 350 ألف إسترليني أسبوعياً، لتستمر المسيرة الناجحة للفرعون المصرى مع الريدز، والتى بدأت منذ عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

وقدم محمد صلاح أداءً رائعًا مع ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب منذ انضمامه من روما في عام 2017، حيث سجل 156 هدفًا و 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة يعد استثنائيًا للغاية.

ويبدأ فريق ليفربول خلال أيام الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة شهراً عقب نهاية مباريات الموسم الماضي.