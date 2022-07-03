شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الفرعون المصرى يتحدى الأرقام فى ليفربول حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى النجم الدولى محمد صلاح إلى مواصلة تحقيق إنجازات وأرقام قياسية فى صفوف ليفربول الإنجليزى بعد إعلان الاستمرار فيه حتى موسم 2025 فى صفقة هى الأغلى فى صفوف الريدز.

نجمنا الدولى محمد صلاح نجح فى أن يصبح أسطورة فى ليفربول لا غنى عنها، فى ظل موافقة مسئولي النادى الإنجليزى على كل طلبات اللاعب المالية بعد جلسات التفاوض للإبقاء عليه.

خاض النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات والأرقام القياسية الفردية على مدار 5 سنوات.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ الريدز وقتها.

وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه "يسر نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

محمد صلاح لعب مع ليفربول 254 مباراة مسجلا 156 هدفا صانعا 63 أسيست ، كما أنه حصل على هداف البريميرليج 3 مرات و لاعب العام في إنجلترا موسم 2017-2018 و أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة النقاد مرتين و أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين و الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا و كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيرية ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد صلاح فى الصور التالية: