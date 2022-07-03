شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يقترب من التعاقد مع يحيى جبران وأحمد أيمن منصور ومحمد بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن نادى الزمالك إقترب من التعاقد مع الثلاثى يحيى جبران وأحمد أيمن منصور ومحمد بسام استعداداً للموسم الجديد، وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "يحيى جبران لاعب مميز وعلى الطول نسمع فيه مفاوضات معاه بس حالياً هو صفقة انتقال حر وده بيسهل مهمة الزمالك اللى عايز يتعاقد معاه، والزمالك ليه فلوس مصطفى محمد وكهربا ومصطفى فتحى لو جتله هيقدر يخلص الصفقة بسرعة".

ويضيف شوبير: "الزمالك خلص مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز واللاعب وقع على تعاقد لمدة ثلاثة مواسم".

وتابع شوبير: "محمد بسام قريب جداً من الزمالك لأن العلاقة بين مسئولي الزمالك والبنك الأهلى جيدة للغاية وخالد جلال عنده ثقة في الزنفلى أنه يستمر في حراسة البنك الأهلى وبالتالي يكون انتقال محمد بسام للزمالك منطقى".