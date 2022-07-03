شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: سواريز رفض اقتراح سامى قمصان بخوض مباراة بتروجت بفريق "ميكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى لو تمكن من الفوز على الجونة وفيوتشر وبيراميدز بالدوري سيكون قد حسم اللقب لصالحه، وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى لعب مباراة على القد أمام بتروجت، خد المطلوب وهو الفوز والصعود لنهائى كأس مصر".

ويضيف شوبير: "سامى قمصان اقترح على سواريز اللعب بفريق ميكس بين الأساسين والشباب والمدرب البرتغالى رفض الأمر وقال أنا عايز أشوف بتشكيلته الكاملة".

وتابع شوبير: "تصدى الشناوى لركلة جزاء بتروجت أعاد له الثقة بعد فترة من الاهتزاز".

وأكمل شوبير: "الأهلى أمامه مباريات صعبة ولو قدر يفوز على الجونة ثم فيوتشر ثم بيراميدز وحصد تسعة نقاط كاملة في هذه المباريات الثلاث هنقوله مبروك على الدوري ولو خسر أي نقطة هيبقى فيه كلام تانى".

ويضيف شوبير: "لو كسب سواريز مباراة الزمالك في نهائي الكأس ومباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري هيحقق شعبية كبيرة بين جمهور الأهلى وهيكسب دعم جماهيرى كبير هيفيده في باقى مشواره مع الأهلى".