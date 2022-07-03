شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثّف محاولاته لضم مدافع سوبر بعد اقتراب رحيل بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الأهلي في التعاقد مع مدافع قوى بمواصفات خاصة ينجح فى تعويض بانون ويساعد على تقوية الخط الخلفي للفريق، لاسيما بعدما كشفت الفترة الماضية وتحديداً فى مباريات الأهلي محلياً وأفريقياً عن وجود خلل دفاعى واضح فى الفريق، وارتكاب الخط الخلفي أخطاء بالجملة، ما جعل لجنة التخطيط وشركة الكرة تبدأ رحلة التعاقد مع مدافع جيد.
وعاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.
وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.