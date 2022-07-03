شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب جالاتا سراى لسداد باقى قيمة صفقة مصطفي محمد ويرفض "المد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابًا رسميًا لنظرائهم فى جالاتا سراي التركي لإرسال باقي قيمة صفقة تفعيل بند شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض، الذي سبق وانتقل للنادي التركي على سبيل الإعارة مع وجود بند احقية الشراء مقابل سداد 4 ملايين دولار، حيث بات جالاتا سراي ملزماً بسداد تلك القيمة فى أول شهر يوليو الجارى، ورغم ذلك لم يرسل جالاتا سراي باقى قيمة الصفقة، الأمر الذى دفع مسئولى القلعة البيضاء لإرسال خطاب رسمي من أجل حفظ حقوقه.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق جديد بين إدارة نادي الزمالك وجالاتا سراي بشأن تفعيل شراء وسداد مستحقات مصطفى محمد لاعب، وقالت صحيفة "milliyet" التركية، إن إدارتى الناديين اتفقتا على تمديد المدة الزمنية للمستحقات المالية التى من المنتظر أن يحصل عليها نادي الزمالك من إدارة النادي التركي بعد بيع اللاعب إلى 10 يوليو الجارى، بعدما كانت آخر مدة للدفع يوم 1 يوليو، وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي بـ23 هدفًا منذ وصوله على مدار موسم ونصف، مسجلًا 18 هدفًا وصانعًا 5 أهداف أخرى.

وأكدت صحيفة " SonDakika " التركية، من قبل، أن المدرب أوكان بوروك، المدير الفني الجديد لفريق جالاتا سراي وضع قائمة بأسماء اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم عن الفريق الفترة المقبلة، وقام بتسليمها لإدارة النادي، وأوضحت الصحيفة أن تلك القائمة ضمت مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، والذى لا يمانع أوكان بوروك فى رحيله حال تلقى النادى عرضًا ماليًا جيدًا للتعاقد مع المهاجم المصرى الشاب، إلى جانب رغبة المدير الفنى الجديد فى التخلص من الثنائى الهجومى ديانى وجوميز فى ظل التكلفة المالية العالية لما يتقاضاه اللاعبين.

من جانبه، أكد مصدر بنادي الزمالك، أن جالاتا سراي لم يتواصل مع إدارة القلعة البيضاء بشأن تعديد موعد سداد قيمة تفعيل بند شراء اللاعب، وأن الزمالك متمسك بالحصول علي الـ 4 ملايين دولار فى وقتها المحدد دون تأخير أو تعديل في الموعد.