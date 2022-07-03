الامارات | الأهلي إلى نهائي الكأس لمواجهة الزمالك.. تعرف إلى موعد القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي إلى نهائي الكأس لمواجهة الزمالك.. تعرف إلى موعد القمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الاهلي الى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب بفوزه على بتروجيت من الدرجة الثانية 2-صفر، أمس السبت، على ملعب القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من نصف نهائي نسخة 2020-2021.

افتتح الأهلي التسجيل باكراً عبر محمد مجدي "افشه" في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس محمد أبو النجا.

وعزز محمد عبد المنعم تقدم فريقه مستغلاً عرضية التونسي علي معلول حولها رأسية على يمين الحارس (72).

واهدر مصطفى الجمل ركلة جزاء لبتروجيت تصدى لها الحارس محمد الشناوي وشتتها الدفاع (44).

وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على اسوان 2-1، ليلتقي الاهلي في 21 يوليو الحالي على ملعب الجيش ببرج العرب.

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