شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه إنبى اليوم فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فيوتشر، في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، نظيره إنبي باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط فى الدوري، حيث سقط إنبي أمام بيراميدز، بينما سقط فيوتشر أمام طلائع الجيش.

وعقد على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري والتركيز على تخطي عقبة إنبي للاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق أول لقب في تاريخ النادى الصاعد حديثا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفى المقابل، وعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ويبحث فييرا المدير الفني لنادي إنبي عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولي، بعد الخسارة في أول مباراتين.

ويحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.