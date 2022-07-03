شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصطدم بغزل المحلة فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الإسماعيلي، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مع غزل المحلة على ملعب الجبل الأخضر، فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية. وحسم التعادل الإيجابي آخر مباراة جمعتهما في الدوري الأسبوع الماضي.

ويسعى حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الدراويش، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات وحجز بطاقة العبور لنهائي كأس الرابطة في محاولة للتتويج باللقب، بعد فترة كبيرة من الغياب عن منصات التتويج، متسلحا بعودة عماد حمدي نجم الوسط العائد من الإصابة.

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات.

وفى المقابل، يأمل مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة فى تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور للنهائي، متسلحا بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق مجدا المحلة غاب عن النادي منذ زمن بعيد.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 22 مباراة،حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر 7 لقاءات.