رونالدو يشعل أزمة بين أساطير مانشستر يونايتد وليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أشعل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أزمة كبيرة بين أساطير ناديه ونظرائهم في الغريم ليفربول.



صحيفة "تايمز" البريطانية كشفت عن مفاجأة مدوية مساء السبت، حيث أوضحت أن الدون البرتغالي طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل إذا ما وصلها عرض مناسب بشأنه خلال هذا الصيف.

وبحسب "تايمز"، فإن طلب رونالدو يأتي بعد تفكير عميق بأنه لا يستطيع اللعب في موسم واحد خارج دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يعتقد بأن لديه 3 أو 4 سنوات متبقية له في المستوى العالي بكرة القدم ويود أن يقضيها في نادٍ يستطيع من خلاله إضافة إنجازات له وللفريق الذي سيلعب فيه.

جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أثار الجدل مع جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك على خلفية طلب رونالدو الرحيل عن "الشياطين الحمر".

وكتب كاراجر: "رونالدو فعل بالضبط ما ظننت أنه سيفعله، لقد سجل أهدافا لكنه جعل الفريق أسوأ، طلب الانتقال يدحض تماما فكرة أنه رفض عرض مانشستر سيتي بسبب حبه لمانشستر يونايتد".

وأثارت تصريحات كاراجر غضب نيفيل الذي قال: "لقد فهمت، لكنه رفض مان سيتي بسبب حبه لمانشستر يونايتد، يمكنه فعل ذلك وهو يريد الرحيل هذا الصيف، لقد غادر من قبل لكنه لا يزال يحب النادي، استمتع بليلة السبت وبفترة نجاحك القصيرة".

ورد كاراجر: "مانشستر سيتي لم يكن يريده أيها المهرج، وأنت نفس الشخص الذي كنت تقول ذلك وكأن إلفيس وصل إلى مانشستر، لقد غادر إلفيس المكان".

وأضاف: "لماذا الآن تحديدا، هل أخبره إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بأنه ليس ضمن خططه أو سيلعب دورا محدودا، بالتأكيد كان عليه فعل ذلك في نهاية الموسم الماضي، هذا التصرف الصحيح بالنسبة للنادي".

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.