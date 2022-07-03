ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2021.



وكان نادي الزمالك قد حجز مقعده في كأس السوبر المصري 2021 بعد تتويجه بلقب الدوري المصري عقب منافسة شرسة مع الأهلي، بينما تأهل الأخير للنهائي بعد طريق صعب تخطى فيه نادي بيراميدز في ربع النهائي، وستكون مباراة القمة القادمة التحدي الأول للمدير الفني الجديد للنادي ريكاردو سواريس.

وبعد وصوله إلى نهائي كأس مصر 2021، ضمن الأهلي خوض مباراة كأس السوبر المصري، إما بالحصول على لقب الكأس، أو كوصيف للدوري المصري حال خسارة اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2021 سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيقام نهائي كأس السوبر المصري للمرة الخامسة في التاريخ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المُتوقع أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2021 عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

كما قد تكون قنوات "أبوظبي الرياضية" من بين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2021