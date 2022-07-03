عبد الله بكرى ينتظم فى تدريبات فاركو اليوم استعداداً لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم عبد الله بكرى، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى فاركو فى تدريبات فريقه اليوم، الأحد استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، وغاب عبد الله بكرى عن تدريبات الفريق البرتقالى أمس السبت لظروف أسرية.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 13 يوليو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.