شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يقطع الطريق على بيراميدز فى تجديد عقد المهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع أحمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، الطريق على تجديد النادى تعاقد المهدى سليمان، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية الانتقال لأى فريق آخر دون انتظار موافقة ناديه.

وعاد الشناوى لحماية عرين بيراميدز بعد غياب سنة كاملة بسبب الإصابة، وذلك أمام إنبى فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الازرق بهدف دون رد.

وكان أحمد الشناوى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم 4 يوليو من العام المنقضى، وكانت الإصابة أمام إنبى ليعود الحارس إلى الملاعب من بوابة الفريق البترولى أيضا، وجاءت عودة الشناوى للمشاركة مع فريقه لتقطع الطريق علي تجديد تعاقد الإدارة عقد المهدي سليمان الذي كان علي بعد خطوة من التجديد، إلا أن شفاء الشناوى قطع الطريق علي الحارس، لتفضل الإدارة رحيل المهدى سليمان واستمرار شريف إكرامى وأحمد الشناوى مع وجود حارس شاب ثالث، لتفادى الأزمات التى حدثت فى السابق والصراع الشرس علي حراسة عرين الفريق.