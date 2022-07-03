شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مباراة و4 أهداف.. حصاد رحلة المغربى بدر بانون مع الأهلى قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المغربى بدر بانون، مدافع النادى الاهلى، لإسدال الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بعدما اقترب من حزم حقائبه والرحيل لنادى قطر القطرى، الذى قدم عرضاً مغرياً للحصول على خدماته ولاقى العرض ترحيب مسئولى الأهلى بعدما وصل لـ 2.5 مليون دولار بجانب 500 ألف دولار مكافآت تحفيزية.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، نجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفاً، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرة بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.