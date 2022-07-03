شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل موقعة المحلة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، نظيره غزل المحلة فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وحسم التعادل الإيجابي آخر مباراة جمعتهما في الدوري الأسبوع الماضي.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويسعى حمزة الجمل لإعادة الدراويش لسكة الانتصارات وحجز بطاقة العبور لنهائي كأس الرابطة في محاولة للتتويج باللقب، بعد فترة كبيرة من الغياب عن منصات التتويج، متسلحا بعودة عماد حمدي نجم الوسط العائد من الإصابة

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 22 مباراة،حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر 7 لقاءات.