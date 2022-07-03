شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يسلم سواريز ملفا كاملا عن نجوم الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على ملف كامل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن جميع لاعبي الفريق، يتضمن معلومات وتفاصيل شاملة عنهم، أهمها السن، والإصابات، والأندية التى لعب فيها، ولياقته البدنية، والمراكز التى يُجيد كل لاعب اللعب فيها، والمهارات الفردية من تسديدات ومراوغة وتحكم فى الكرة.

ويتطلع المدرب الجديد للأهلي، من خلال هذا الملف، للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بكل لاعب، ومعرفة واستكشاف الجميع فى الفريق، والتعرف على قدراتهم الفنية والبدنية، بجانب التعرف عليهم من خلال التدريبات اليومية والمباريات.

ويتطلع الأهلى للفوز فى مباريات الدوري المقبلة للتتويج باللقب الغائب عن الخزائن الحمراء بالموسم الماضى الذى توج به الزمالك، ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة ولا تزال لديه ثلاثة لقاءات مؤجلة، ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة ويحل بيراميدز ثانياً برصيد 49 نقطة من 23 لقاء.