شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية رباعى دفاع الزمالك لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية رباعي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك "محمد عبد الغني وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح" لمواجهة المقاولون العرب المقبلة، بعدما تماثل الرباعى للشفاء وشاركوا بشكل طبيعي فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة المقاولون العرب 12 يوليو الجاري، فى إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتماثل رباعى الفريق للشفاء ليصبحوا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة مع الزمالك فى المواجهات المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، فى الوقت الذى يستمر فيه محمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خوض البرنامج التأهلي.

من ناحية أخرى، بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك دراسة ومراجعة عقود جميع لاعبي قطاع الكرة سواء الفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين، منعا لوجود أى بنود تهدد حقوق النادي في اللاعبين وهي الأزمات التى تحدث كل فترة.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أنه سيتم إلغاء بند التاريخ في نهاية عقود اللاعبين، حيث سيتم وضع بند نهاية الموسم، على أن يتم إلغاء أى شروط جزائية أو بنود خاصة موجودة في عقود اللاعبين.

فيما استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على إجراء بعض التعديلات في لائحة الفريق في الموسم المقبل، وذلك لفرض مزيد من الانضباط داخل الفريق، وكذلك لوضع ضوابط أكثر صرامة تربط العلاقة المالية بين النادي واللاعبين، في ظل بعض حالات الخروج عن النص التي صدرت من بعض اللاعبين في الفترة الماضية، وتحديدا الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل.

ومن المقرر أن يتم تغليظ العقوبات المالية علي الغياب عن التدريبات بدون إذن، كما سيتم وضع غرامة مالية كبرى على التهرب وادعاء الإصابة، ولن يتم اعتماد استئذان أي لاعب بداعي الإصابة إلا بتقرير من طبيب الفريق.