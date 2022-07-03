شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلي حمدو الهوني جناح الترجي بتوصية من سواريز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية انضمام الليبي حمدو الهوني جناح الترجي التونسي إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أنه كان هدفا للأهلي منذ فترة، ولكن لم تكلل المفاوضات بين الطرفين بالنجاح.

وسبب ربط الهوني بالانضمام للأهلي هو تواجد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، والذي سبق له تدريب الجناح الليبي عندما خاص تجربة احترافية في الدوري البرتغالي ويعلم كثيرا عن إمكانيات لاعب الترجي الحالي.

ولعب حمدو الهوني أكثر من تجربة في البرتغال مع أندية تشافيش وديسبورتيفو أفيش وتدرب تحت قيادة سواريز.

ومما يساعد على نجاح مفاوضات انضمام الهوني إلى الأهلي هو أن وكيل أعماله هو نفس وكيل أعمال مدرب الأهلي الجديد، وقد يساعد على حسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء في الصيف الحالي.

ويهتم الأهلي بضم أكثر من صفقة أجنبية، خاصة بعدما استقر الرأي على رحيل 3 محترفين أجانب، وهم بدر بانون الذي اقترب من نادي قطر القطري بشدة، وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

ويتبقى موسم واحد في عقد الهوني مع الترجي التونسي، حيث ينتهي عقده في نهاية يونيو عام 2023 ويحق له التوقيع لأي نادي بالمجان في يناير المقبل.