شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يقترب من الرحيل لنادى قطر بعد توصية لجنة التخطيط بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربى بدر بانون، مدافع النادى الاهلى، من الرحيل لنادى قطر بعدما أوشكت المفاوضات بين الطرفين على النجاح، حيث وافق الأهلي على بيع اللاعب مقابل مليونى و500 ألف دولار، بجانب 500 ألف دولار عبارة عن حوافز ومكافآت خلال مشاركات اللاعب مع النادي القطرى.

ولم يُمانع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للأهلي فكرة رحيل بانون لأن إدارة النادي أخطرته بأنها أنهت المفاوضات مع نادى قطر خلال الأيام الماضية. ويأتى قرار رحيل بدر بانون بعدما أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برحيل اللاعب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها الفترة الماضية.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا برفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.