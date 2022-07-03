بالأرقام.. 22 لاعبا شاركوا مع الإسماعيلى فى كأس الرابطة قبل مواجهة المحلة

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الإسماعيلي، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مع غزل المحلة على ملعب الجبل الأخضر، فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وحسم التعادل الإيجابي آخر مباراة جمعتهما فى الدوري الأسبوع الماضي.

ويعد باهر المحمدى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على رأس 22 لاعبًا شاركوا مع الدراويش خلال دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعدما شارك فى 5 لقاءات بواقع 435 دقيقة.

ويتواجد أيضًا مع المحمدي فى المرتبة الأولي كأكثر اللاعبين مشاركة خلال هذه المسابقة كل من محمود عبد العاطي دونجا 5 مباريات ولكن بواقع 431 دقيقة وعبد الرحمن مجدي 5 مباريات بواقع 411 دقيقة ومحمد عادل 5 مباريات بواقع 230 دقيقة، يأتي من خلفهم بـ 4 مباريات كل من محمد هاشم بواقع ” 360 دقيقة ” ومحمد دسوقي بواقع ” 355 دقيقة ” وكارمليوا ألجارنزا بواقع ” 318 دقيقة ” وسايكو كونتيه ” 215 دقيقة ” ووجيه عبد الحكيم بواقع ” 178 دقيقة “.

في حين لعب 3 مباريات كل من أحمد عادل عبد المنعم بواقع ” 270 دقيقة ” وعصام صبحي بواقع ” 270 دقيقة ” ومحمد مخلوف بواقع ” 221 دقيقة ” ومحمد عمار بواقع ” 195 دقيقة ” ومحمد الشامي بواقع ” 187 دقيقة ” وعبد الله جمعه بواقع ” 185 دقيقة ” ودييجو فرناندو بواقع ” 151 دقيقة ” وجان موريل بواقع ” 122 دقيقة ” وأحمد مدبولي بواقع ” 53 دقيقة “.

بينما شارك فى مباراتين كل من عمر رضوان بواقع 180 دقيقة ومحمد عبد السميع بواقع ” 153 دقيقة ” وعمر الوحش بواقع ” 23 دقيقة ” ومباراة واحدة لـ عماد حمدي بواقع 7 دقائق.