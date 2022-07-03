شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الجونة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، من أجل فتح ملف مباريات بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدورى أمام الجونة

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يخسر من سموحة بثلاثية فى آخر ظهور بالدوري

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدورى

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.