المصرى يبحث عن حلول ودية مع الوداد المغربى لحل أزمة إيقاف القيد

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القاهرة - سامية سيد - يبحث مسؤولو النادي المصرى عن حلول ودية خلال الأيام المقبلة مع نظرائهم بنادى الوداد المغربي لحل أزمة المستحقات المتأخرة لكازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك بعد العقوبة التى تم توقيعها على النادى بإيقاف القيد الموسم المقبل.

وأكد مصدر بالنادي المصري، أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادي المصري، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادي كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدي السابق، حيث كان الوداد المغربي قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتي تتخطى2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري كلف الخبير القانوني نصر عزام بمتابعة القضية للاستئناف على الحكم، تحت إشراف سمير حلبية رئيس النادي، وعلي الطرابيلي أمين الصندوق.

من جهته كشف عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية بخصوص وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال عاطف مبروك فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن النادي متمسك بكامل نجوم الفريق لتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة، والمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية، مشيراً إلى أن المصري لم يتلقى أي عروض رسمية لأى لاعب بالفريق.

وأضاف نائب رئيس المصري، أن كل اللاعبين فى حالة تركيز كاملة داخل معسكر الفريق، بعد حالة الانضباط التي فرضها الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن.