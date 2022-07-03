الامارات | وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو بعد طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو بعد طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، العنوان الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك بعدما كشفت تقارير عن رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي حال أراد أن يحصل على ما يرغب به، فإنه من المحتمل أن يكون هناك عدد من الوجهات القليلة في سوق الانتقالات بالنسبة للاعب البالغ من العمر 37 عاما، وستلقي "ستاتس بيرفورم" نظرة على أبرز الأسماء.

نابولي :

الحديث عن عودة رونالدو للدوري الإيطالي لم ينقطع، في الوقت الذي برز اسم نابولي كأحد الفرق المحتملة لضمه، في ظل حاجة الفريق لنجم آخر بعد رحيل لورينزو إنسيني.

وأنهى نابولي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثالث، بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس، وهو الأمر الذي يتوافق مع رغبة رونالدو في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي:

مع تواجد المالك الجديد تود بويلي، يبدو تشيلسي بحاجة إلى تطوير قائمة الفريق، ولن تكون الأمور المالية عائقا أمام ذلك، بالنظر إلى سماح النادي برحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة بعد عام من دفع تشيلسي مبلغ 97.5 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وما يثير الاهتمام حقا التقارير التي تحدثت عن لقاء تم بالفعل بين بويلي وخورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، حيث يحتاج تشيلسي لمهاجم بعد رحيل لوكاكو، في الوقت الذي يجيد فيه الألماني تيمو فيرنر اللعب في أدوار أخرى عوضا عن دور المهاجم الصريح.

السؤال الأكبر في ذلك هو إمكانية قبول رونالدو اللعب في فريق إنجليزي آخر غير مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي قد يهدد أمال "البلوز" في التوقيع معه، وفي حال حدوث العكس، فإن يونايتد قد يطلب مقابلا كبيرا يعوض ما دفعه لضم النجم البرتغالي الموسم الماضي.

سبورتنج لشبونة:

يسعى سبورتنج لشبونة إلى استلهام فكرة عودة رونالدو ليونايتد الموسم الماضي، لكن هل ينجح في تكرار الأمر مجددا من خلال جلب النجم البرتغالي إلى حيث بدأ كل شيء في مسيرته؟ لا يمكن استبعاد ذلك.

باحتلاله المركز الثاني في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، سيكون لدى سبورتنج لشبونة ما يريده رونالدو وهو المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما أنه ناد عظيم أيضا، وقد كان النادي الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته قبل أن يغادر بلاده في عام 2003.

وقضى رونالدو موسما واحدا فقط في الفريق الأول لسبورتنج لشبونة قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، لذلك فهو يشعر بأن لديه عمل غير مكتمل هنا.

بايرن ميونخ:

تألق رونالدو في ثلاث من الخمس دوريات الكبرى في أوروبا، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، فيما لم يسبق له اللعب في الدوري الألماني (بوندسليجا) أو الفرنسي، فيما تم ذكر اسم بايرن كواحد من الأندية التي من المحتمل أن ينضم إليها رونالدو، فيما لم يبدي باريس سان جيرمان أي اهتمام بالأمر.

في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في "أليانز أرينا"، ربما سيكون في مقدوره الحصول على ما يريده والرحيل عن الفريق إلى برشلونة الإسباني، وبالتالي يمكن لبايرن ضم رونالدو كبديل له.

في السنوات الخمس الماضية لم يسجل أي لاعب أهدافا أكثر من ليفاندوفسكي (193 هدفا) لكن رونالدو بالإضافة إلى النجم السنغالي ساديو ماني، يمكنهما سد أي فجوة تهديفية قد تحدث في حال رحيل المهاجم البولندي.

ريال مدريد:

هل يمكن أن يعود رونالدو مجددا إلى العاصمة الإسبانية، هل يمكن أن يكون الريال هو الوجهة المحتملة له؟.

لا يبدو أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يحتاج إلى مهاجم عملاق آخر في الخط الأمامي، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لكن عودة رونالدو مجددا إلى النادي الذي سجل فيه 450 هدفا ستكون فكرة قد تروق لفلورنتينو بيريز رئيس النادي.

الدوري الأميركي لكرة القدم:

إذن دوري أبطال أوروبا هو هدف رونالدو والسبب الذي يدفعه للمغادرة، ولكن إذا لم تف العروض بالغرض، هل سيتخذ النجم البرتغالي خطوة الانضمام إلى الدوري الأميركي.

مع إقامة بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، فإن تواجد رونالدو في الدوري الأميركي قد يعزز من صورة تلك المسابقة، وبدون شك فإن ذلك الانتقال سيكون الأكبر في تاريخ المسابقة، منذ انضمام ديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2007.

التقارير ذكرت أن مانشستر يونايتد لا يرغب في بيع رونالدو، لكن مع نهاية عقده العام المقبل، هل سيتخذ خطوة الانتقال إلى أميركا الشمالية؟

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