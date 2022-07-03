شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى فى كأس رابطة الأندية قبل مواجهة غزل المحلة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلي فى السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره غزل المحلة على ملعب الجبل الأخضر، فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وحسم التعادل الإيجابي آخر مباراة جمعتهما في الدوري الأسبوع الماضي.

الدراويش صعد إلى هذا الدور بعدما احتل قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحه والجونة والتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب، سجل 7 أهداف عن طريق عبد الرحمن مجدي وكارمليوا ألجارنزا هدفين لكلا منهما ووجيه عبد الحكيم وومحمد دسوقي ودييجو فرناندو هدفًا، ومني مرماه 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى مباراتين.