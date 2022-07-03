شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: الشعباني رحل دون علم الإدارة.. ونسعى لإنهاء الأزمة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، استياءه من الشكوى التي تقدم بها معين الشعباني، المدير الفني السابق للفريق، ضد النادي للحصول على مستحقاته المالية.

وقال الطرابيلي، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": الشعباني تلاعب بنا وكان يتهرب من الجلوس معنا، بعد أن طلب عدم الاستمرار في استكمال مهمته مع الفريق لسوء النتائج.

وأضاف: "كنا نسعى لحل أزمة معين الشعباني بشكل ودي، لكننا فوجئنا بتقديمه شكوى رسمية للحصول على بقية مستحقاته المتأخرة، والتي تُقدر براتب شهرين بالإضافة إلى الشرط الجزائي".