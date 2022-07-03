شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: بعض لاعبي بتروجت خاضوا مباراة الأهلي لتسويق أنفسهم في الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق بتروجت، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، مشيرا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا.

وقال شعبان، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الكرة المصرية تحتاج لتعديلات كبيرة في الفترة المقبلة من أجل تطوير المنتخب واللعبة في مصر بشكل عام".

وأضاف: "بعض اللاعبين خاضوا مباراة الأهلي من أجل تسويقهم بشكل جيد هذا الصيف والانتقال لنادي في الدوري الممتاز بالموسم المقبل".